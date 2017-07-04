04.07.2017 (23:50)

Заместитель МО РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по решению НГШ ВС РФ проверил состояние материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии под Новороссийском

«Сегодня мы завершили работу на территории Республики Крым и приступили к проверке соединений и воинских частей на территории Краснодарского Края в частности сегодня мы проверяем войска в новороссийском гарнизоне», - сказал Булгаков.

По его словам, так же была проверена исправность техники.

«Вся техника вышла и находится в исправном состоянии, личный состав показал хорошие знания и навыки. Обеспеченность дивизии современными образцами вооружения и техники, в том числе квадрациклами и снегоходами позволят выполнить задачи по предназначению», - сказал Булгаков.

Заместитель МО РФ осмотрел военный городок, где размещена дивизия, жилищно-казарменный фонд, столовую и парк бронетехники.

На полигоне Раевский были проверены ход боевой подготовки, бытовые условия и состояние обеспечения подразделений ВДВ, расквартированных в полевых лагерях.

Также генерал армии Дмитрий Булгаков проверил новороссийскую военно-морскую базу, в частности, новые объекты Новороссийской ВМБ, введенные в эксплуатацию и оценил ход строительства инфраструктуры.

Проверка системы материально-технического обеспечения в Южном военном округе проводится по решению Министра Обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Заместитель министра обороны в ходе рабочей поездки по войскам округа проверяет соединения и воинские части, дислоцированные на территории Республики Крым, Дагестана, Ростовской области и Кубани. В том числе будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинский частей в данных регионах. Рабочая поездка заместителя министра продлится до 7 июля.

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