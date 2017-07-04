04.07.2017 (23:39)

В довузовских образовательных учреждениях Сухопутных войск идет набор юношей в пятые классы

В Московском суворовском военном училище, Казанском суворовском военном училище, а также в Аксайском Данилы Ефремова казачьем кадетском корпусе проходят вступительные испытания с учащимися школ на поступление в пятый класс.

В течении двух недель около 1000 юношей пройдут квалификационные испытания за право стать суворовцами и кадетами в довузовских образовательных учреждениях Сухопутных войск.

Перед сдачей испытаний со школьниками в обязательном порядке проводится психологическое и медицинское обследования. После успешного обследования кандидаты проходят собеседование по предметам обучения: русский язык, математика и иностранный язык. А также сдают нормативы по физической подготовке. Сдача физической подготовки один из важнейший элементов вступительных испытаний. В программу сдачи входят следующие упражнения: на силу - подтягивание, скорость - бег на 60м, выносливость -бег на дистанцию в 1 км.

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