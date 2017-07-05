05.07.2017 (00:02)

Третья российско-китайская международная научная конференция «80-летие войны Сопротивления китайского народа японской агрессии и решающий вклад СССР в успешное завершение антияпонской войны китайского народа» пройдет в Музее Победы на Поклонной горе

5–6 июля 2017 г. в Музее Победы на Поклонной горе пройдет российско-китайская международная военно-научная конференция «80-летие войны Сопротивления китайского народа японской агрессии и решающий вклад СССР в успешное завершение антияпонской войны китайского народа», посвященная изучению агрессии Японии против Китая и вкладу СССР в успешное завершение антияпонской войны китайского народа.

Организаторами конференции выступает Академия военных наук, Цзилиньский университет Китайской Народной Республики и Центр изучения Второй мировой войны – Антияпонской войны (войны сопротивления китайского народа японской агрессии). Девиз конференции – «Помнить историю, думать о будущем, беречь мир».

На конференцию приглашены представители Администрации Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, делегация посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, члены государственных и партийных органов КНР, руководящий состав Минобороны России, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав, слушатели и научные сотрудники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, ВУНЦ «ОВА ВС РФ», Военной академии РВСН им. Петра Великого, Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, ведущие отечественные и зарубежные ученые.

В ходе работы конференции предполагается обсудить актуальные вопросы истории Второй мировой войны и войны Сопротивления народов Китая против японской агрессии. Особое внимание будет уделено современным проблемам обеспечения международной безопасности, обобщения данных об оказании Советским Союзом помощи китайскому народу в борьбе с японскими агрессорами.

По итогам научного мероприятия планируется выработать практические предложения по укреплению международной безопасности, противодействия фальсификации и искажению истории Второй мировой войны, предотвращения распространению международного терроризма.

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