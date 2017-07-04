04.07.2017 (22:39)

Субботник по посадке деревьев провели сотрудники Камчатского филиала «Оборонлес» Минобороны России

Камчатский филиал «Оборонлес» совместно с военнослужащими подводных сил Тихоокеанского Флота, коллективом спортивно-оздоровительного центра ЦСКА «Океан», с участием педагогов и юнармейцев средней школы №2 города Вилючинск и при содействии Камчатского лесничества Управления лесного хозяйства и природопользования военного ведомства провели субботник по посадке деревьев.

В рамках субботника на территории СОК «Океан» и ледового дворца «Айсберг» Центрального спортивного клуба армии были высажены саженцы лиственницы.



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