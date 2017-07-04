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04.07.2017 (22:34)

В Уфе торжественно проводили последних новобранцев весеннего призыва 2017 года

В Республике Башкортостан состоялся последний в летней призывной кампании 2017 года торжественный митинг, посвящений отправке призывников в войска.

К местам прохождения службы отправили 293 призывника. Они будут проходить военную службу в Западном и Центральном военном округе. Двое из них Ахмед Наврузов и Евгений Лузин отправились в Воронеж и Санкт-Петербург в научные роты. С напутствующими словами выступил военный комиссар Республики Игорь Харченко, инспектор Центрального военного округа Тимофей Азаров, представители духовенства.

В ходе весенней кампании военными комиссариатами Центрального военного округа будет призвано 57 тысяч призывников. Из Башкирии в Вооруженные силы и другие силовые ведомства направят порядка пяти тысяч человек, на сегодняшний день из региона к месту службы отправлены 4660 призывников. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная служба по призыву , Призыв
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