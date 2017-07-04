04.07.2017 (22:12)

В Тыву на гастроли прибыл Центральный академический театр Российской Армии

Группа в составе 36-ти человек прибыла в рамках плановых гастролей театра Российской Армии в Тыву. Коллектив прибыл в прекрасном настроении и готовностью во всем профессиональном блеске показать тувинскому зрителю избранные гастрольные работы, которые рассчитаны и на взрослых, и на маленьких зрителей.

Тывинской публике будут представлены спектакли «Доктор Айболит, или путешествие в страну обезьян», «Старомодная комедия», «Саня, Ваня, с ними Римас». В рамках гастрольного тура состоится творческий вечер народной артистки России А.С.Покровской.

Первые выступления артистов театра прошли в Национальном музыкально-драматическом театре Республики Тыва, которые собрали свыше 1 500 человек. Далее гастроли театра продолжатся в городе Абакан.

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