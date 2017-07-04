04.07.2017 (21:08)

Экипажи «Стрижей» навестили детей лечебно-реабилитационного центра

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» совместно с представителями благотворительного фонда Константина Хабенского посетили Лечебно-реабилитационный научный центр «Русское поле» и навестили детей, проходящих реабилитацию после онкологических и других тяжелых заболеваний.

В рамках встречи летчики Воздушно-космических сил рассказали о своей летной подготовке, специфике выполнения фигур высшего пилотажа на боевых истребителях, а также продемонстрировали элементы своей воздушной программы с помощью очков виртуальной реальности.

В конце встречи военные летчики ответили на вопросы детей центра реабилитации и пригласили их посмотреть реальные полеты пилотажной группы «Стрижи» на аэродром Кубинка.

«Конечно, мы сразу откликнулись на предложение провести такую встречу. На таких встречах у детей глаза горят, им очень интересна летная тематика. Естественно, мы пригласили детей к нам в гости, на аэродром в Кубинку где сможем показать, как проходят наши тренировки, и конечно, рассчитываем на эту встречу» - отметил ведущий пилотажной группы «Стрижи» подполковник Сергей Осяйкин.

В мероприятии приняли участие 130 детей. После официальной части была организована фотосессия с летчиками ВКС.

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