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04.07.2017 (18:49)

В Оренбургской области прошли артиллерийские стрельбы курсантов

На Тоцком полигоне в Оренбургской области завершился полевой выход с боевой стрельбой курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института. В нем помимо будущих офицеров России приняли участие их сверстники из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также стран дальнего зарубежья.

Курсанты выполнили огневые задачи по поражению одиночных и групповых целей из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», противотанковых комплексов «Штурм-С», самоходных гаубиц «Мста-С» и другой артиллерийской техники, а также выполнили нормативы по огневой, тактической и специальной подготовке.

Курсанты иностранного факультета провели боевые стрельбы из гаубиц «Мста-Б», противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и минометов «Поднос».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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