04.07.2017 (18:22)

Газета «Красная звезда» рассказывает о визите в Россию сербской военной делегации во главе с командующим сухопутными войсками генералом-лейтенантом Милосавом Симовичем

В номере пятницы сообщается о переговорах в Москве, в ходе которых главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков и командующий сухопутными войсками Сербии генерал-лейтенант Милосав Симович обсуждали перспективы двухстороннего военного сотрудничества, в том числе совместные мероприятия боевой подготовки и участие представителей вооруженных сил Сербии в Армейских международных играх.

Газета «Красная звезда» информирует о развитии военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике и начавшейся в Астане 5-й международной встрече по Сирии.

Рассказывается также об очередных всеармейских этапах конкурсов в рамках подготовки к Армейским международным играм и о результатах прошедшей в Рязани Спартакиады Вооружённых Сил по военно-прикладным видам спорта.

В преддверие 25-летия российской миротворческой операции в Южной Осетии публикуется интервью с генерал-лейтенантом Евгением Чураевым, который поделился воспоминаниями о своём периоде руководства Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта.

Кроме того, «Красная звезда» информирует о международной военно-научной конференции, посвященной 80-летию начала широкомасштабной агрессии Японии против Китая и решающему вкладу СССР в успешное завершение Антияпонской войны китайского народа. Она пройдёт 5 - 6 июля в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице