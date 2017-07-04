04.07.2017 (18:22)
Газета «Красная звезда» рассказывает о визите в Россию сербской военной делегации во главе с командующим сухопутными войсками генералом-лейтенантом Милосавом Симовичем
В номере пятницы сообщается о переговорах в Москве, в ходе которых главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков и командующий сухопутными войсками Сербии генерал-лейтенант Милосав Симович обсуждали перспективы двухстороннего военного сотрудничества, в том числе совместные мероприятия боевой подготовки и участие представителей вооруженных сил Сербии в Армейских международных играх.
Газета «Красная звезда» информирует о развитии военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике и начавшейся в Астане 5-й международной встрече по Сирии.
Рассказывается также об очередных всеармейских этапах конкурсов в рамках подготовки к Армейским международным играм и о результатах прошедшей в Рязани Спартакиады Вооружённых Сил по военно-прикладным видам спорта.
В преддверие 25-летия российской миротворческой операции в Южной Осетии публикуется интервью с генерал-лейтенантом Евгением Чураевым, который поделился воспоминаниями о своём периоде руководства Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта.
Кроме того, «Красная звезда» информирует о международной военно-научной конференции, посвященной 80-летию начала широкомасштабной агрессии Японии против Китая и решающему вкладу СССР в успешное завершение Антияпонской войны китайского народа. Она пройдёт 5 - 6 июля в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.