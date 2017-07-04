04.07.2017 (16:21)

АСУ «Барнаул-Т» подтвердил свои высокие качества во время тренировки подразделений ПВО Западного военного округа

Автоматизированное средство управления (АСУ) «Барнаул-Т» подтвердило свои характеристики и эксплуатационные показатели в ходе командно-штабной тренировки подразделений противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

В ходе занятий отрабатывались нормативы по развертыванию комплекса и приведению его в готовность к применению по предназначению, а также задачи по разведке воздушных целей и управлению огнем. Занятия проходили под руководством командиров подразделений, которые прошли соответствующую подготовку.

Комплекс построен в виде отдельных модулей. Программно-аппаратные средства модулей размещены на шасси транспортера МТ-ЛБу и автомобиля КамАЗ, имеются также и переносные модули управления огнем.

Комплекс «Барнаул-Т» по своей эффективности, надежности и количеству одновременно решаемых задач не уступает зарубежным аналогам – всепогодный, может работать на высоте до 3000 м над уровнем моря, а также использоваться как автономный тренажер для боевых расчетов.

Основными задачами, решаемыми базовым комплектом «Барнаул-Т» являются разведка воздушных целей, прием и отображение информации о воздушной обстановке, распределение целей и выдача целеуказаний средствам поражения.

Применение комплекса АСУ значительно сокращает время на принятие решений командирами различных уровней при выполнении боевых задач.

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