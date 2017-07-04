04.07.2017 (18:00)

Боевая подготовка войск ЮВО организована по модульной системе с элементами состязательности

Около 3 тысяч отделений, экипажей и боевых расчетов из состава соединений и воинских частей Южного военного округа приняли участие в состязаниях по различным дисциплинам боевой, специальной и физической подготовке в первом месяце летнего периода обучения.

Лучшие подразделения отбирались по итогам контрольных упражнений, которые военнослужащие выполняли с учетом модульной системы боевой подготовки войск округа.

В первом модуле оценивалась слаженность отделений при выполнении зачетов по стрельбе из штатного вооружения, вождению боевой техники, а также выполнению тактических задач в полевых условиях.

Военнослужащие из второго и третьего модуля выполняли нормативы на приказарменной учебно-материальной базе и сдавали зачеты по теоретической подготовке соответственно.

С первых дней июля стартовали состязания среди мотострелковых и танковых взводов, артиллерийских батарей и равных им подразделений.

Лучшие из них будут выбраны по конечным итогам боевой подготовки, а также результатам нового военно-спортивного конкурса «Спортрота».

Командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым поставлена задача оценить личный состав подразделений по результатам выполнения нормативов по всем предметам боевой и специальной подготовки.

После проверки взводов и равных им подразделений в августе будут оценены роты, в сентябре определят лучшие батальоны, а в октябре за лидерство поборются бригады и полки.

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