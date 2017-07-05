05.07.2017 (08:02)

Мотострелковый полк 42-й дивизии ЮВО в Чечне поднят по тревоге

Около 1000 военнослужащих мотострелкового полка 42-й дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике, были подняты по тревоге командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым в рамках плановой проверки боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО.

Мотострелки получили задачу выдвинуться на полигон Кузьминский в Ростовской области комбинированным способом, в том числе железнодорожным транспортом, в составе механизированных колонн на расстояние более 500 км.

По прибытии в назначенный район с подразделениями полка будут проведены занятия по огневой, тактической, специальной подготовке, вождению боевых машин.

В ходе проверки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Всего в полевых занятиях будет задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

Особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений, обучению военнослужащих правильным действиям при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений, фортификационном оборудовании позиций.

За время проверки мотострелки преодолеют расстояние более 1 тыс. км. по грунтовым и шоссейным дорогам.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице