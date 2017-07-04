04.07.2017 (17:31)

На Северном Кавказе проходит масштабное учение с военными медиками ЮВО

В военном госпитале Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном во Владикавказе (Северная Осетия), а также в его филиалах, расположенных в Дагестане, Чечне и на Ставрополье, началось тактико-специальное учение по организации массового приема условно раненых и больных.

Главная цель практических мероприятий – научить действовать военных медиков в экстренных ситуациях.

Одним из самых важных этапов учения является сортировка раненых, после которого пострадавшим оказывают первую помощь и направляют в соответствующие отделения для оказания квалифицированной помощи.

Наиболее пострадавшие пациенты оперативно доставляются в реанимационное отделение реанимобилями. Точность диагноза здесь играет ключевую роль. Затем определяются тяжелобольные, которые нуждаются в противошоковых мероприятиях.

С целью приближения условий максимально к боевым, в медучреждение поступают условно раненые с различными боевыми травмами и ранениями.

В рамках учений персонал госпиталя отработает выезды бригад экстренной медпомощи за пределы лечебного учреждения для оказания помощи пострадавшим, подвергшимся воздействию различных химических веществ и токсичного воздействия.

В мероприятии принимает участие весь личный состав медицинского учреждения, а также ведущие терапевты, хирурги и инфекционисты филиалов госпиталя из Буденновска, Моздока, Шали, Буйнакска. Кроме того, было привлечено более 40 статистов, имитирующих поступающих в госпиталь раненых с зараженной территории и пациентов, получивших обычные ранения.

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