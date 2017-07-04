04.07.2017 (17:16)

В Нижегородской области более ста семей военнослужащих Мулинского гарнизона получили новые служебные квартиры

В Мулинском гарнизоне в Нижегородской области в торжественной обстановке вручено более 100 ключей от квартир в малосемейном общежитии для военнослужащих Западного военного округа (ЗВО).

Как заявил заместитель командира танкового соединения по тылу ЗВО полковник Василий Шумский, это событие долгожданное.

«Два года шли согласования для того, чтобы обеспечить наших военнослужащих комфортным жильем. Для поселка Мулино это большое событие. 89 квартир для офицеров — это достаточно много. Жилье оборудовано всем необходимым, в частности, мебелью и сантехникой. Можно смело заселяться и жить. Ничего больше не надо. Для молодых выпускников военных училищ это уровень, престиж, они ничего не имеют, приедут сюда и получат сразу двухкомнатную благоустроенную квартиру и не будут ни в чем нуждаться», — отметил полковник Василий Шумский.

Все служебные квартиры — двухкомнатные, площадью до 50 кв. м, построены «под ключ» по новейшим теплоизоляционным технологиям и имеют автономное электропитание. Они полностью меблированы, имеют отдельную кухню и санузел.

«Дом сдан был в плановом порядке, без существенных замечаний, строители справились. До 22 июля мы планируем заселить дом в полном объеме, — сообщила начальник территориального отдела «Западрегионжилье» по Нижегородской области Елена Комарова. — Сегодня ключи от квартир получили 50 семей. Каждая квартира включает в себя две комнаты, санузел, отдельную кухню, все мебелировано. Есть электроплиты, диваны, шкафы, прихожие, кухонные гарнитуры, тумбочки и даже полки под книги. Офицерское общежитие пятиэтажное, комфортное для молодых семей, таких у нас довольно много, все они только начинают свой путь и им будет удобно как служить, так и строить семейный быт. К концу года планируем ввести в Нижнем Новгороде также для наших военнослужащих 168 квартирный комфортабельный дом фонда служебного жилья».

Ежемесячно для военнослужащих Западного военного округа сдается свыше 200 объектов инфраструктуры и быта, которые создают благоприятные условия для проживания семьей офицерского состава.

До конца года в Нижегородской области планируется ввести в строй два новых общежития с кубриковой системой размещения для тысячи военнослужащих, прибывающих для обучения в Центре боевой подготовки Сухопутных войск в Мулино.

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