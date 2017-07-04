04.07.2017 (17:04)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с отделением огневой поддержки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие с отделением огневой поддержки и группой маневра.

Военнослужащие отделения огневой поддержки отработали действия по оборудованию и маскировке своих позиций, после чего провели разведку и определили классификацию целей по важности и дальность до них. Особое внимание уделили поддержке сосредоточенным огнем действий подразделений ОГРВ ПРРМ при отражении атак условного противника с применением крупнокалиберных пулеметов НСВ.

В завершении занятия военнослужащие выполнили стрельбы из НСВ по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели условного противника, а для приближения занятия к реальным условиям было использовано около 1500 имитационных средств.

Занятия по подготовке отделения огневой поддержки носили плановый характер и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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