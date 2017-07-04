04.07.2017 (15:59)

Спецназ ЮВО в Краснодарском крае отбил атаку условных террористов на вертолет Ми-35М при помощи комплекса разведки «Интриган»

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, провели тактико-специальные учения по десантированию с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М и отражению атаки отряда условных террористов.

В ходе спецоперации был задействован уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Интриган». Этот комплекс, разработанный российскими специалистами и собранный полностью на отечественной элементной базе, может отслеживать различные цели противника на расстоянии до 12 км.

Разведывательный модуль оснащен тепловизором, оптикой последнего поколения и лазерным дальномером. Сканируя территорию, комплекс умеет определить тип военной техники противника и расстояние до нее.

Кроме отражения атаки условных террористов, спецназовцы отработали эвакуацию раненого с погрузкой на вертолет, а также выполнили стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.

Целью проведения занятия стало освоение военнослужащими навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения в виду близости своих войск.

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