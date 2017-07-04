04.07.2017 (15:46)

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота приступили к контрольным стрельбам

Военнослужащие отдельного танкового батальона мотострелкового соединения 11-го армейского корпуса Балтийского флота на одном из полигонов в Калининградской области приступили к контрольным стрельбам из вооружения танка Т-72. В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 300 человек, задействовано свыше 30 единиц военной техники.

Экипажи танков выполняют стрельбу штатным снарядом из 125-мм пушки с ходу по появляющимся и движущимся целям, а также отрабатывают огневые задачи из зенитного пулемёта НСВТ «Утес» по наземным и низколетящим воздушным целям.

Стрельба ведется на различных дистанциях по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие условного противника. Дальность до мишеней составляет до 1700 м, дистанция ведения огня на танковой директрисе в движении – до 700 м.

В ходе контрольных стрельб военнослужащие отрабатывают задачи в рамках этапа слаживания экипажей боевых машин. Впереди – боевое слаживание взводов и рот. Стрельбы на полигоне выполняются как в светлое, так и в темное время суток. В ходе занятий танкисты также выполнят нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета.

Одним из итогов боевой учебы танкистов Балтийского флота станет участие в ротных тактических учениях, где военнослужащие танкового батальона проведут боевые стрельбы прицельной наводкой с отработкой тактических задач.

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