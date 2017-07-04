04.07.2017 (15:43)

Новый корабль и подводные лодки Черноморского флота пройдут на Главном военно-морском параде в Кронштадте

В главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте примут участие фрегат «Адмирал Макаров», подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино», вошедшие в состав Черноморского флота в 2016 году.

Экипажи успешно завершили циклы государственных испытаний и были удостоены чести принять участие в основном событии, посвященном Дню ВМФ.

После участия в Главном военно-морском параде планируется поэтапный перевод новых кораблей с Балтийского на Черноморский флот.

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