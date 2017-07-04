04.07.2017 (15:39)

За последние годы в РВСН проведено более 100 успешных испытаний тренажёрных комплексов

За последние четыре года Ракетные войска стратегического назначения провели более 100 успешных испытаний перспективных тренажёрных комплексов. Современные учебно-тренировочные системы (УТС) позволяют обучать специалистов-ракетчиков как мобильной, так и стационарной группировки РВСН. Наряду с этим, Ракетные войска проводят испытания новейшего тренажёрного комплекса для дежурной смены боевого управления Центрального командного пункта (ЦКП) РВСН.

Современные тренажёры превосходят по своей сложности и графике все предыдущие аналоги, известные в Вооруженных силах России. Успешные испытания новейших симуляторов позволят увеличить темпы поставок УТС в Ракетные войска в ближайшие два года.

В соединения и воинские части РВСН поставлено более 100 перспективных тренажёров. Линейка новейших учебно-тренировочных средств (УТС) включает в себя тренажёры для подготовки механиков-водителей автономной пусковой установки ПГРК «Ярс», машины обеспечения боевого дежурства, экипажей боевой противодиверсионной машины БПДМ «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования МДР «Листва» и др.

До 2020 года РВСН получат около 1000 тренажёров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.

В настоящее время завершена поставка УТС в Тейковскую ракетную дивизию (Ивановская обл.).

УТС введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс «Ярс» полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений.

В современные тренажёрные системы для подготовки специалистов на ракетный комплекс «Ярс» поступили Йошкар-Олинское ракетное соединение.

Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.

Новейший тренажёр БПДМ «Тайфун-М» позволяет обучать личный состав подразделений охраны и разведки находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств. В учебном корпусе, имитирующем боевую стартовую позицию ПГРК «Ярс»», военнослужащие учатся устанавливать разведывательно-сигнализационные устройства, с помощью которых условные диверсанты будут обнаружены в любых метеоусловиях вне зависимости от времени суток. Тренажёр боевой противодиверсионной машины БПДМ «Тайфун-М» способен поражать условного противника электронными пулями в трёхмерной визуальной обстановке. Перспективные кабины тренажёрных комплексов для механиков-водителей ПГРК практически не отличаются от настоящих.

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