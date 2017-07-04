04.07.2017 (15:20)

На Балтийском флоте началась контрольная проверка физической подготовки военнослужащих

В соединениях и воинских частях Балтийского флота с 3 по 7 июля проходит контрольная проверка физической подготовки военнослужащих.

Комиссия Западного военного округа проверяет качество планирования, организацию физической подготовки и практические навыки военнослужащих всех категорий в 14 частях флота.

Физическая готовность военнослужащих проверяется по трем основным параметрам: выносливости, силе, быстроте. Проверяемые военнослужащие вправе выбрать для выполнения по одному из упражнений на каждое физическое качество. Военнослужащие, которые выполнят нормативы на второй квалификационный уровень и выше, в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15% до 100% от должностного оклада.

Как отметил помощник командующего Балтийским флотом по физической подготовке капитан 2 ранга Владислав Антипенко, за последние несколько лет отмечено значительное повышение уровня физической подготовленности военнослужащих флота. В этом году флотские спортсмены продолжают занимать призовые места практически во всех видах спартакиады округа и достойно представляют Западный военный округ на чемпионатах Вооруженных Сил Российской Федерации.

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