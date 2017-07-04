04.07.2017 (12:36)

На полигоне Капустин Яр стартовал конкурс «Сдерживающий фактор»

На полигоне Капустин Яр стартовал конкурс «Сдерживающий фактор», который проводится среди подразделений специального обеспечения 12 Главного управления Министерства обороны.

Целью его является повышения уровня полевой выучки личного состава подразделений специального обеспечения, развитие состязательности и определение лучшего подразделения среди воинских частей.

В ходе конкурса подразделениям специального обеспечения предстоит посостязаться в умении замаскировать вооружение и военную технику, развернуть пост радиационного, химического и биологического наблюдения.

Также будут проведены боевые стрельбы из противозенитного ракетного комплекса «Игла» и крупнокалиберных пулеметов при отражении воздушного нападения на колонну подразделения специального обеспечения.

Награждение победителей конкурса состоится 7 июля.



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