04.07.2017 (12:23)

Матрос Черноморского флота стала победителем фотоконкурса «Мисс «Красная Звезда»

По итогам голосования читателей газеты «Красная звезда» матрос соединения охраны водного района Черноморского флота Ляна Лисица стала победителем конкурса «Мисс «Красная Звезда».

Наибольшее количество голосов в номерах газеты получил снимок «черноморочки», сделанный служащим центра МТО флота Дмитрием Рыжковым.

Награждение победительницы прошло в Севастополе, соответствующее свидетельство вручил представитель редакционной коллегии газеты «Красная звезда» Олег Грозный.

За время проведения конкурса только две «красавицы в погонах» Черноморского флота стали его победителями.

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