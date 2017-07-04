04.07.2017 (14:13)

Военнослужащие Главного управления Генерального штаба вышли в лидеры всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо»

В поселке Терскол (Кабардино-Балкария) на базе Центра горной подготовки и выживания завершились три соревновательных дня всеармейского этапа Армейских международных игр - 2017 «Эльбрусское кольцо».

В состязаниях принимают участие 14 сборных команд – от каждого военного округа (ЮВО, ЗВО, ЦВО, ВВО), Воздушно-десантных войск, Северного флота, Главного управления Генерального штаба (две команды), Военного института физической культуры, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

В индивидуальном лазании на скалодроме лучше всех с заданием справилась вторая команда Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ), второе место заняла команда ГУ ГШ, третье – команда ДВОКУ.

В лазании в связках не было равных военнослужащим ГУ ГШ-1. Победители второго специального задания заработали 1000 баллов, команда ЗВО показала второй результат (798), сборная ГУ ГШ-2 заняла третье место (713).

После выполнения двух специальных заданий сборная ГУ ГШ-1 набрала 1607 баллов.

На третий день участники «Эльбрусского кольца» соревновались в преодолении горной полосы препятствий на комбинированном склоне (протяженность дистанции 450 м), а также в стрельбе в составе группы в горах на травянистом склоне (дальность до цели 600 м).

Всего в соревнованиях принимают участие более 150 военнослужащих, задействованы вертолеты МИ-8 армейской авиации Южного военного го округа.

Состязания, которые начались 1 июля, продлятся до 12 июля.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице