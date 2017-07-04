04.07.2017 (13:56)

С начала года в войсках ПВО Сухопутных войск проведено более 250 учений

Более 250 тактических учений проведено с начала года в войсках противовоздушной обороны Сухопутных войск. Об этом заявил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Особо стоит выделить тот факт, что практически каждое второе учение проходило с боевой стрельбой, на них было привлечено в общей сложности более 16 тысяч военнослужащих , задействовано около 4 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники», — пояснил Александр Леонов

В ходе проведения учений израсходовано также более 200 ракет-мишеней, а при выполнении боевых стрельб –– около 200 зенитных управляемых ракет и 10 тысяч зенитных снарядов.

«Более 60 процентов проверенных соединений, воинских частей и подразделений по результатам проведенных тактических учений оценены на «хорошо» и «отлично». Анализ результатов учений позволяет сделать вывод, что уровень полевой выучки личного состава войсковой ПВО обеспечивает выполнение боевых задач в соответствии с предназначением. По результатам контрольных занятий, проведенных главным командованием Сухопутных войск, все учебные центры оценены на «хорошо», — подытожил Александр Леонов.

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