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04.07.2017 (11:43)

Корабли Тихоокеанского флота провели противокорабельные ракетные стрельбы в море

Во время выхода в море экипажи эсминца «Быстрый» и ракетно-катерной ударной группы в составе ракетных катеров Р-11 и Р-18 выполнили задачу по нанесению ракетных ударов по морским мишеням, имитирующим корабли условного противника. В качестве мишеней использовались морские щиты, закрепленные на якорях в значительном удалении от кораблей.

Ракетную стрельбу экипажи выполняли с использованием главного ударного оружия кораблей – сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Москит».

По данным объективного контроля, запущенные с кораблей противокорабельные крылатые ракеты успешно поразили назначенные цели, находящиеся на максимальном удалении. Стрельбы проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия.

В целях обеспечения безопасности мореплавания район проведения ракетных стрельб был закрыт для гражданского судоходства, в закрытии района было задействовано более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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