04.07.2017 (12:23)

Военная академия ГШ ВС РФ примет участие в российско-китайской конференции «80-летие войны Сопротивления китайского народа японской агрессии и решающий вклад СССР в успешное завершение антияпонской войны китайского народа»

В рамках подготовки к празднованию 100-летия создания Красной Армии 5–6 июля 2017 г. в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. состоится российско-китайская международная научная конференция «80-летие войны Сопротивления китайского народа японской агрессии и решающий вклад СССР в успешное завершение антияпонской войны китайского народа», посвященная изучению агрессии Японии против Китая и вкладу СССР в успешное завершение антияпонской войны китайского народа.

Организаторами конференции выступает Академия военных наук, Цзилиньский университет Китайской Народной Республики и Центр изучения Второй мировой войны – Антияпонской войны (войны сопротивления китайского народа японской агрессии). Девиз конференции – «Помнить историю, думать о будущем, беречь мир».

На конференцию приглашены представители Администрации Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, делегация посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации, члены государственных и партийных органов КНР, руководящий состав Минобороны России, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав, слушатели и научные сотрудники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, ВУНЦ «ОВА ВС РФ», Военной академии РВСН им. Петра Великого, Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, ведущие отечественные и зарубежные ученые.

В ходе работы конференции предполагается обсудить актуальные вопросы истории Второй мировой войны и войны Сопротивления народов Китая японской агрессии. Особое внимание будет уделено современным проблемам обеспечения международной безопасности, обобщения данных об оказании Советским Союзом помощи китайскому народу.

По итогам научного мероприятия планируется выработать практические предложения по укреплению международной безопасности, противодействию фальсификации и искажению истории Второй мировой войны, предотвращению распространения международного терроризма.

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