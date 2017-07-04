04.07.2017 (10:09)

Минобороны РФ перебросило инженерную технику для тушения лесных пожаров в Приангарье

Минобороны России перебросило тяжелую инженерную технику для борьбы с природными пожарами в Приангарье.

Самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) из Абакана в Братск доставлены подразделения отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Хакасии, и бульдозеры Т-170 для обустройства минерализованных полос и отсечения огня. Наземные силы насчитывают более 50 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также около 20 единиц спецтехники, а также вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск.

Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

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