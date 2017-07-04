04.07.2017 (10:02)

Юнармейцы Челябинской области покоряют уральский хребет Нурали

В память о подвиге советских воинов, отдавших свою жизнь при освобождении летом 1944 года столицы Белоруссии –– города Минска –– юнармейцы Челябинской области совершают пеший поход по вершинам уральского хребта Нурали через истоки рек Ай и Миасс.

Расстояние в 60 километров ребята из Еткульского, Еманжелинского, Нагайбакского районов, а также города Челябинска планируют пройти за 4 суток.

Руководит походом начальник Челябинского регионального штаба «Юнармии» Алексей Зязев.

«Для юнармейцев это будет непростым испытанием. Потребуется сила воли, хорошая физическая подготовка, готовность в трудную минуту помочь товарищу. То есть, те качества, которые каждый из нас должен в себе воспитывать. Уверен, поход запомнится ребятам, станет для них во всех смыслах высотой, которую они покорили, а сами возмужали», –– подчеркнул заместитель руководителя центра патриотического воспитания «Росток» Сергей Островский.

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