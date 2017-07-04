04.07.2017 (09:12)
Курсанты школы снайперов ВВО успешно сдали выпускные экзамены
В школе снайперов Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, состоялся выпуск курсантов, большинство которых пополнит снайперские подразделения ВВО, тогда как остальные отправятся служить в другие военные округа и соединения Воздушно-десантных войск.
В ходе итоговых испытаний военнослужащие продемонстрировали навыки владения оружием и ведения огня на различных дистанциях от 100 до 1200 метров в дневное и ночное время, в том числе и после физической нагрузки.
Помимо этого, выпускники выполнили нормативы по оборудованию и маскировке позиций для снайперской пары, отработали задачи по разведке целей и определению дальностей до них.
Кроме того, курсанты сдали зачеты по специальной подготовке, в том числе по тактике, радиационной, химической, биологической защите, медицинской и физической подготовке.
В учебном процессе активно использовались игровые приемы обучения, такие как «снайперские дуэли», обнаружение и обезвреживание малоразмерных целей в воздухе, имитирующих БПЛА условного противника, на время.