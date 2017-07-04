04.07.2017 (08:57)

В Хабаровском крае летчики ВВО выполнили дозаправку в воздухе в составе пар

В Хабаровском крае летчики истребительной и бомбардировочной авиации Восточного военного округа отработали практические навыки по дозаправке в воздухе в составе пар.

К выполнению этого одного из самых сложных элементов летной подготовки были привлечены пилоты истребителей Су-30см, экипажи бомбардировщиков Су-24, а также новейших Су-34, летный состав истребителей-перехватчиков МИГ-31 БМ.

Дозаправка производилась от авиационного танкера Ил-78 на скорости около 560 км/час, с соблюдения установленных требований по высоте.

В ходе упражнения авиагруппа в составе авиационного заправщика и двух боевых самолетов выходила на точку сборах, затем пилоты одновременно осуществляли сближение с танкером для выполнения дозаправки.

Летчики, выполняющие это сложное летно-тактическое задание впервые, первый вылет осуществляли под руководством опытных инструкторов на двухместном Су-30.

Ранее летный состав истребительной и бомбардировочной авиации округа прошел теоретической курс обучения в Липецком центре боевой подготовки.

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