04.07.2017 (08:48)
На острове Большой Шантар ВВО начинает работы по подготовке к вывозу крупного металлолома
Экологическое подразделение Восточного военного округа начинает работы на острове Большой Шантар по подготовке крупногабаритного металлического мусора и пустых бочек к вывозу на «большую» землю.
До конца августа военнослужащие ВВО соберут около 1500 бочек, разрежут и складируют в точке погрузки более 50 тонн крупногабаритных металлоконструкций.
В ходе подготовки к мероприятию специалистами экологической службы ВВО сформирован штат экологического взвода, подготовлена карта очистки острова.
В минувшем году в Восточном военном округе состоялась рабочая экспедиция на острова Шантарского архипелага.
В течение 5 дней специалисты экологической службы штаба материально-технического обеспечения округа, регионального экологического центра ВВО и представители заповедника «Шантарский» провели оценку состояния зданий, объема работ по очистке территории острова Большой Шантар от металлолома.
Участники экспедиции провели предварительный расчет сил и средств для очистки острова Большой Шантар. На территории самого большого острова Шантарского архипелага было обнаружено около 2 тысяч металлических бочек и около 5 единиц техники, подлежащих утилизации.
На острове Прокофьева представители экологической экспедиции ВВО металлолома не обнаружили.