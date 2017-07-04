04.07.2017 (08:48)

На острове Большой Шантар ВВО начинает работы по подготовке к вывозу крупного металлолома

Экологическое подразделение Восточного военного округа начинает работы на острове Большой Шантар по подготовке крупногабаритного металлического мусора и пустых бочек к вывозу на «большую» землю.

До конца августа военнослужащие ВВО соберут около 1500 бочек, разрежут и складируют в точке погрузки более 50 тонн крупногабаритных металлоконструкций.

В ходе подготовки к мероприятию специалистами экологической службы ВВО сформирован штат экологического взвода, подготовлена карта очистки острова.

В минувшем году в Восточном военном округе состоялась рабочая экспедиция на острова Шантарского архипелага.

В течение 5 дней специалисты экологической службы штаба материально-технического обеспечения округа, регионального экологического центра ВВО и представители заповедника «Шантарский» провели оценку состояния зданий, объема работ по очистке территории острова Большой Шантар от металлолома.

Участники экспедиции провели предварительный расчет сил и средств для очистки острова Большой Шантар. На территории самого большого острова Шантарского архипелага было обнаружено около 2 тысяч металлических бочек и около 5 единиц техники, подлежащих утилизации.

На острове Прокофьева представители экологической экспедиции ВВО металлолома не обнаружили.



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