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04.07.2017 (08:41)

Корабли Северного флота совершают межфлотский переход для участия в Главном военно-морском параде

Фото Видео

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» совершают межфлотский переход с Северного флота на Балтику. Корабли примут участие в Главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Перед выходом из главной базы Северного флота – Североморска экипажи кораблей отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море.

Готовность кораблей к переходу морем и участию в военно-морском параде была проверена командованием флота.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Корабли
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