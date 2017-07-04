04.07.2017 (09:01)

Десантники из Ульяновска и Иваново совершают многокилометровые марши на аэродромы взлета для переброски по воздуху

В рамках проведения командно-штабных учений передовые подразделения Ульяновского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск завершили подготовку техники в воинских частях и совершают марши в районы сосредоточения и на аэродромы для последующей переброски по воздуху.

Для переброски соединений ВДВ будут использоваться аэродромы ВКС России, расположенные в Ульяновской и Ивановской областях.

В районах сосредоточения десантники разворачивают пункты управления с современными автоматизированными средствами управления и связи, готовят специальную технику для выхода на аэродромы.

Передовые подразделения соединений в районах сосредоточения приступили к охранению периметров, предназначенных для подготовки техники и личного состава к предстоящему маршу на аэродромы для погрузки в самолеты военно-транспортной авиации ВТА.

Учение проводится под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова. Подразделениям ВДВ предстоит выполнить учебно-боевые задачи по оперативному применению в различных широтах и условиях.

В ходе учений десантники выведут подразделения на аэродромы взлета, совершат перелет к местам выполнения учебно-боевой задачи, проведут десантирование из самолетов военно-транспортной авиации личного состава и техники различным способом, осуществят захват аэродромов и объектов условного противника, в ходе многокилометрового марша преодолеют водную преграду и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения. Особенностью учения станет проведение Ивановскими и Ульяновскими десантниками наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах Западного военного округа.

В учении задействовано около 2000 военнослужащих, более 400 единиц военной и специальной техники, а также более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО военного округа.

Командно-штабное учение с участием подразделений Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ продлится до 7 июля 2017 года.

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