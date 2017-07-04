04.07.2017 (07:09)

В Приморье началась планирующая конференция по российско-индийскому учению «ИНДРА-2017»

В Приморском крае началась вторая планирующая конференция по организации планирования и подготовки международного российско-индийского межвидового учения «ИНДРА-2017».

На данном этапе консультаций, представители руководства учением с обеих сторон обсудят порядок проведения совместных международных маневров, сценарий практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых от российской и индийской сторон.

Программой конференции спланирована рекогносцировка районов проведения учения, мест размещения личного состава, вооружения и техники с посещением полигонов и аэродромов Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

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