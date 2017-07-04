04.07.2017 (07:03)

На Камчатке боевые пловцы отряда специального назначения провели подводные стрельбы

На Камчатке боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) войск и сил отработали задачи по противодиверсионной обороне.

В ходе тренировок боевые пловцы выполнили подводные стрельбы из личного оружия специального подводного пистолета СПП-1, и специального подводного автомата АПС. Стрельбы проводились на различных глубинах и дальностях до мишеней.

Кроме того, в акватории Авачинской губы военнослужащие спецподразделения отработали водолазные спуски на различные глубины и элементы подводного ориентирования в условиях плохой видимости, а также выполнили поиск возможных диверсионных средств в районе базирования кораблей.

По словам командира отряда специального назначения по борьбе с ПДСС личный состав подразделения ежедневно задействован в тренировках и различного рода учениях и находится в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению в любых условиях.

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