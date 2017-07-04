04.07.2017 (04:26)

Корвет «Совершенный» завершил проведение государственных ходовых испытаний

Экипаж новейшего корвета проекта 20380 «Совершенный», построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, завершил проведение морской части государственных испытаний корабля в морских полигонах боевой подготовки флота.

Экипаж корвета «Совершенный» завершил государственные ходовые испытания в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота. В ходе их проведения представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии провели маневренные и скоростные испытания корвета, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля. В частности, были выполнены ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным, воздушным и береговым целям, проведены посадки корабельных вертолётов Ка-27 на палубу корвета, отработаны задачи противовоздушной и противолодочной обороны корабля.

В настоящее время на корабле проходит ревизия и окончательные покрасочные работы. В частности, проводится контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценивают общее состояние корвета, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. Экипажу корабля передаются комплекты ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы), проводятся отделочные работы корвета.

После подписания приёмопередаточного акта с заказчиком на корабле будет поднят Военно-Морской флаг и корвет войдет в состав Тихоокеанского флота.

Справочно:

Корвет «Совершенный» - четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология «стелс». В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

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