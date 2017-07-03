03.07.2017 (23:20)

Военнослужащие высокогорных подразделение ВС РФ в ходе конкурса «Эльбрусское кольцо» преодолеют горную полосу препятствий

В Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания "Терскол" Министерства обороны Российской Федерации 1 июля 2017 года в рамках проведения «Армейских международных игр – 2017» стартовал всеармейский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо".

Всего в соревнованиях принимают участие более 150 военнослужащих, задействованы вертолеты МИ-8 армейской авиации Южного военного округа.

В ходе первого этапа соревнований участники состязались лазании по горным склонам одиночно и в связках.

Сегодня конкурсантам предстоит проявить навыки в прохождение горной полосы препятствий, которая представляет собой спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса. Один из этапов полосы заключается в подъеме в горы ящика с боеприпасами весом 24 кг.

Все преграды военнослужащие преодолевают в обмундировании и со штатным вооружением.

Участники чемпионата прошли акклиматизацию в высокогорной местности - один из важнейших этапов подготовки, который необходим для адаптации организма на высоте более 3500 метров.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие всех военных округов, Воздушно-десантных войск, Северного флота, Главного управления Генерального штаба, Военного института физической культуры (г.Санкт-Петербург), Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Состязания проходят в рамках Армейских международных игр "Арми-2017". Данный вид соревнований проводится впервые в международном масштабе и имеет военно-прикладную направленность.

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