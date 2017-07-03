Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

03.07.2017 (22:53)

В Тамбове команда ВАИ приняла участие в эстафете в честь празднования 81 годовщины создания ГИБДД

Команда 69 Военной автоинспекции приняла участие в спортивно-технической эстафете в честь празднования 81 годовщины создания ГИБДД.

В честь праздничного мероприятия сотрудники ВАИ и Госавтоинспекции подготовили различные выставки и интерактивные площадки, на которых зрители смогли познакомиться с современным техническим вооружением службы и военной техники времён Великой Отечественной войны. Для юных посетителей работал мобильный автогородок «Лаборатория безопасности».

Также каждый желающий мог продегустировать вкусную гречневую кашу из полевой кухни, которую приготовили повара одной из войсковых частей Тамбовского гарнизона.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВАИ , Праздники , Автомобили
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false