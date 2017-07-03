03.07.2017 (22:53)

В Тамбове команда ВАИ приняла участие в эстафете в честь празднования 81 годовщины создания ГИБДД

Команда 69 Военной автоинспекции приняла участие в спортивно-технической эстафете в честь празднования 81 годовщины создания ГИБДД.

В честь праздничного мероприятия сотрудники ВАИ и Госавтоинспекции подготовили различные выставки и интерактивные площадки, на которых зрители смогли познакомиться с современным техническим вооружением службы и военной техники времён Великой Отечественной войны. Для юных посетителей работал мобильный автогородок «Лаборатория безопасности».

Также каждый желающий мог продегустировать вкусную гречневую кашу из полевой кухни, которую приготовили повара одной из войсковых частей Тамбовского гарнизона.

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