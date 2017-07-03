03.07.2017 (22:40)
В госпитале Вишневского открыт памятник святителю Луке
В Красногорском районе Подмосковья на территории Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского открыт памятник выдающемуся врачу-подвижнику и одному из самых ярких святых нового времени святителю Луке (Войно-Ясенецкому).
Это событие приурочено ко дню памяти святого, который отмечается Русской православной церковью ежегодно 11 июня. Бронзовый бюст подарен госпиталю руководителем проекта «Аллея Российской славы» Михаилом Сердюковым при поддержке Российского военно-исторического общества.
На церемонии открытия памятника присутствовали представители Министерства обороны Российской Федерации, Русской Православной Церкви, администрации Московской области и Красногорского района.
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