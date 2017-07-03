Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

03.07.2017 (22:37)

Стройотряды пересадят краснокнижные растения на космодроме Восточный

Краснокнижные растения в зоне строительства космодрома Восточный будут пересажены в безопасное место на значительное удаление от строительных площадок.

Уникальной операцией по спасению редкой фауны займутся специально обученные бойцы студенческих отрядов. Ради этого в состав молодежных бригад включены будущие выпускники Новосибирского аграрного университета. Вместе с тем основной состав студотрядов будет, как и прежде, занят на объектах военно-строительного комплекса.

В ходе церемонии открытия был дан старт конкурсу на звание лучшего студенческого отряда по итогам летней смены. В конце августа команда-победитель получит переходящее трудовое знамя.

В строительстве космодрома «Восточный» уже приняли участи около 200 студенческих строительных отрядов – это 3000 юношей и девушек практически изо всех регионов нашей страны. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное строительство
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false