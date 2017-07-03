03.07.2017 (21:33)

Стройотряды приступили к работе на объектах космодрома «Восточный»

28 студенческих отрядов из 19 субъектов Российской Федерации приступили к строительным работам на объектах космодрома «Восточный».

Данные отряды получили возможность работать на площадках масштабной стройки по итогам проведенного конкурса, в котором приняли участие 163 стройотряда общей численностью более 15-ти тыс. человек.

Студентам предстоит установить более 5-ти км дорожного и тротуарного бордюра, уложить около 2-х тыс. метров квадратных тротуарной плитки, оштукатурить 4 тыс. метров квадратных площадей, выполнить вязку 50-ти тонн арматуры.

Этап студенческой стройки рассчитан на два месяца, каждый отряд получил свое производственной задание, с каждым студентом работают наставники из числа опытных мастеров предприятия.

Кроме того, участники стройки спасут редкие виды растений, занесенных в Красную книгу, они будут пересажены из зоны строительства.

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