03.07.2017 (21:33)
Стройотряды приступили к работе на объектах космодрома «Восточный»
28 студенческих отрядов из 19 субъектов Российской Федерации приступили к строительным работам на объектах космодрома «Восточный».
Данные отряды получили возможность работать на площадках масштабной стройки по итогам проведенного конкурса, в котором приняли участие 163 стройотряда общей численностью более 15-ти тыс. человек.
Студентам предстоит установить более 5-ти км дорожного и тротуарного бордюра, уложить около 2-х тыс. метров квадратных тротуарной плитки, оштукатурить 4 тыс. метров квадратных площадей, выполнить вязку 50-ти тонн арматуры.
Этап студенческой стройки рассчитан на два месяца, каждый отряд получил свое производственной задание, с каждым студентом работают наставники из числа опытных мастеров предприятия.
Кроме того, участники стройки спасут редкие виды растений, занесенных в Красную книгу, они будут пересажены из зоны строительства.