03.07.2017 (22:25)

Квартет армейцев выступит на Уимблдонском турнире

3 июля в Великобритании стартовал 131-й Уимблдонский турнир – третий из серии «Большого шлема» в этом году и старейший из четырех теннисных «мэйджоров». В борьбу за главные призы соревнований вступают четыре представителя Центрального спортивного клуба армии.

В одиночном первенстве среди мужчин в первом круге сыграют два армейца: 98-я ракетка мира Евгений Донской встретится с 20-летним немцем российского происхождения Александром Зверевым, который занимает 12-ю строчку рейтинга ATP, а 19-летний армеец Андрей Рублёв сыграет с 155-й ракеткой мира итальянцем Стефано Травалья.

Если 27-летний Донской трижды выступал в основной сетке мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире (в 2013, 2014 и 2016 гг.), однако ни разу не смог пройти дальше первого круга, то Рублев в этом году дебютирует на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Для обоих теннисистов ЦСКА матчи с соперниками, которые стартуют 4 июля в 13.30 по московскому времени, станут первыми очными встречами в карьере.

Первой соперницей олимпийской чемпионки Рио-2016 Елены Веснины, станет соотечественница Анна Блинкова (116 WTA). В прошлом году Веснина блестяще вступила на Уимблдоне: она смогла дойти до полуфинала, разгромив 12-ю ракетку мира Доминику Цибулкову – армейская теннисистка отдала словачке всего четыре гейма (6:2, 6:2).

Евгения Родина (80 WTA) в первом матче сыграет с третьей ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой, которая два дня назад, 1 июля, выиграла травяной турнир в Истбурне (Великобритания). Спортсменки встречались дважды, и оба раза на хардовых покрытиях: в 2009 году Родина победила на турнире в Афинах (6:4, 6:2), а в 2015 году на Australian Open сильнее оказалась Плишкова (7:5, 6:1).

Организаторы Уимблдонского турнира сообщили, что в этом году призовой фонд соревнований увеличился и составит £31,6 млн. (в 2016 году – £28,1 млн.), из которых победители одиночных соревнований среди мужчин и женщин получат по £2,2 млн.

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