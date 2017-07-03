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03.07.2017 (22:19)

Армейцы завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы по скалолазанию в скорости и трудности

В финальном забеге дисциплины «скорость (классический формат)» Цыганова уступила 2,31 секунды другой россиянке, обладательнице Кубка мира-2016 Юлии Каплиной. Представительницы сборной России заняли первые пять мест в данном турнире.

Отличный результат в скорости помешал Цыгановой достойно выступить в трудности – она заняла только 53-е место. Лучшей среди россиянок в этом виде соревновательной программы стала двукратная чемпионка России из ЦСКА Екатерина Киприянова – она заняла 23-ю строчку итогового протокола.

Как отметил тренер ЦСКА по скалолазанию Сергей Сигов, в данный момент Цыганова занимает вторую строчку в международном рейтинге многоборья среди женщин. Следующим стартом для армейской спортсменки станут Всемирные игры по неолимпийским видам спорта (21-23 июля, Вроцлав, Польша), после чего она будет готовится к чемпионату Европы в дисциплине «боулдеринг» (18-19 августа, Мюнхен, Германия).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ЦСКА , Спорт
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