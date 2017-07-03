03.07.2017 (23:58)

4 июля российская группа специалистов проинспектирует объекты в Испании

4 июля российская группа инспекторов планирует выполнить посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Испании. Мероприятие будет проводиться в течение одного дня в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, в ходе посещения по оценке инспекторы проверят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время. Кроме того, программой визита предусмотрено проведение брифинга для российских специалистов, где им будет доведена информация от командования военного объекта относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

«Такие посещения по оценке осуществляются с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», – сказал С.Рыжков.

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