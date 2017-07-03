Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

03.07.2017 (22:00)

В Костроме юноши и девушки прибывают в Военную академию РХБЗ для проведения профессионального отбора

В Костроме стартовали вступительные испытания абитуриентов в Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

В текущем году подали документы на обучение в Военной академии около 700 юношей и 100 девушек.

Военная академия РХБЗ впервые проводит набор девушек. Конкурс среди представительниц прекрасной половины составляет 6 человек на место и 3 человека на место среди юношей.

Уровень общеобразовательной подготовленности кандидатов для поступления в Военную академию РХБ защиты по программам высшего образования оценивается по химии, математике и русскому языку в форме тестирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска РХБ защиты , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false