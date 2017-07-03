03.07.2017 (21:47)
Юнармейцы посетили атомный ледокол «Ленин»
Воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посетили ледокол «Ленин», стоящий на вечной стоянке.
Юнармейцы Спортивного центра (морской и физической подготовки) г.Североморск посетили стоящий на вечной стоянке атомный ледокол "Ленин", который с 1989 года не функционирует и теперь является музеем. Это первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в СССР, в первую очередь, для обслуживания Северного морского пути.
Во время экскурсии, ребята узнали об открытиях новейшего времени, к которым причастна Гидрографическая служба Северного флота.
Мероприятие организовано Мурманским областным отделением Русского географического общества совместно с Информационным центром по атомной энергии и приурочено к 190-летию гидрографической службы Военно-морского флота.