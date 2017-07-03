03.07.2017 (21:40)

Авиационные спасатели ВКС отработали навыки выживания в горной местности

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы авиационных частей Воздушно-космических сил отработали свои навыки выживания в горной местности в рамках сборов на базе специального центра выживания летного состава. Авиационные спасатели совершили многокилометровый марш с выполнением задач альпинистской подготовки, после чего отработали строительство палаток с использованием парашютов и подручных средств, разведением костра, добывание воды и пищи.

Помимо этого, участники сборов отработали десантирование с вертолета

Ми-8 с различных высот от 600 до 4000 метров на точность приземления и приводнения и оказанием первой медицинской помощи условно пострадавшим. Всего было совершено около 1000 прыжков с парашютом.

В сборах приняли участие представители около 100 специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, а также летный состав авиационных объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил с различных регионов страны.

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