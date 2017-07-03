03.07.2017 (21:35)

Детский юношеский «Лагерь героев» встретил новых воспитанников

На днях педагогический коллектив детского юношеского «Лагеря героев», развернутого на территории парка «Патриот», радушно встретил воспитанников 3-й смены. Почти 300 школьников из Москвы, Московской области, Смоленска и Нижнего Новгорода, а также других регионов страны за 12 дней (продолжительность смены) будут весело проводить время и отдыхать.

В первый день прошло заселение в «сферы», детей распределили по взводам и провели церемонию торжественного приветствия: перед школьниками выступила руководитель лагеря Ольга Лагутина.

Приятным сюрпризом для ребят стало выступление детской знамённой группы Центра гражданско-патриотического воспитания «Вятичи» и посещение конноспортивного комплекса, где специально для воспитанников состоялась демонстрация показательной программы московского конного театра «Каскадер».

На протяжении всей смены с ребятами проведут занятия по тактической, спортивной и медицинской подготовке. Совместно с вожатыми дети посетят Центр военно-тактических игр, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Музейный комплекс, где ознакомятся с бронетанковой, авиационной и специальной техникой, прослушают исторические экскурсы.

Также, в лагере проходит много игр на свежем воздухе, проводятся тематические концерты и исполняются песни под гитару у вечернего костра.

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