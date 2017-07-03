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03.07.2017 (20:01)

В Военно-космической академии стартовал прием абитуриентов

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского стартовал ежегодный приём абитуриентов, который будет проходить с 3 по 22 июля. В первый день набора прибыли кандидаты мужского пола.

С самого утра на базе обеспечения учебного процесса академии абитуриенты проходили регистрацию и медицинский осмотр. 

Организация мероприятия проходит на высоком уровне – с абитуриентами и родителями общаются офицеры и курсанты, которые подробно рассказывают об обучении в академии, правилах поступления, а также отвечают на все интересующие вопросы. Помимо этого, на территории базы выставлены информационные стенды для самостоятельного ознакомления.

Стоит отметить, что только в первый день приехало более тысячи абитуриентов, большая часть которых прибыла из других регионов страны. Этот факт свидетельствует о высокой популярности академии: молодые люди всерьёз заинтересованы профессиональной военной службой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , ВКС
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