Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

03.07.2017 (19:53)

Центральный военно-морской музей представил интерактивный стенд на Морском салоне-2017

На открывшемся Международном военно-морском салоне «МВМС-2017» Центральный военно-морской музей представил свой стенд. Посетители могут ознакомиться с порядка 50 кораблями, катерами и судами из состава Военно-Морского Флота, Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников салона.

Стенд музея в своем роде уникален, так как позволяет всем желающим ознакомиться с историей отечественного Военно-Морского Флота на фоне последних достижений морской научно-технической мысли.

Стенд демонстрирует то, с чего начинался флот, – модель 22-баночной галеры «Шексна» (1796), которая входила в состав гребного флота на Балтийском море. «Шексна» – это одна из последних русских галер, построенных в Санкт-Петербурге галерным мастером Поспеловым.

Стенд дает посетителям возможность узнать об экспозициях Центрального военно-морского музея и его филиалов, получить информацию о текущих выставках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли , Международные выставки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false