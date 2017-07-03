03.07.2017 (19:53)

Центральный военно-морской музей представил интерактивный стенд на Морском салоне-2017

На открывшемся Международном военно-морском салоне «МВМС-2017» Центральный военно-морской музей представил свой стенд. Посетители могут ознакомиться с порядка 50 кораблями, катерами и судами из состава Военно-Морского Флота, Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников салона.

Стенд музея в своем роде уникален, так как позволяет всем желающим ознакомиться с историей отечественного Военно-Морского Флота на фоне последних достижений морской научно-технической мысли.

Стенд демонстрирует то, с чего начинался флот, – модель 22-баночной галеры «Шексна» (1796), которая входила в состав гребного флота на Балтийском море. «Шексна» – это одна из последних русских галер, построенных в Санкт-Петербурге галерным мастером Поспеловым.

Стенд дает посетителям возможность узнать об экспозициях Центрального военно-морского музея и его филиалов, получить информацию о текущих выставках.

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